Metaphor: ReFantazio slippes på Nintendo Switch 2 i november

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Du har kanskje gått glipp av noen av dem, siden det ærlig talt ble delt ut en hel del, men en av de mange Nintendo Switch 2-portene som ble lovet under Nintendo Direct, gjaldt en anerkjent Atlus-tittel.

Etter lanseringen i slutten av 2024 og utgivelsen på de fleste plattformer, har Atlus nå bestemt at tiden er inne for å bringe Metaphor: ReFantazio til Nintendo Switch 2-konsollene også. Spillet tilbyr den fulle opplevelsen, om enn tilpasset Switch 2-systemets håndholdte og dokkede funksjoner, og den eksakte lanseringsdatoen for versjonen er satt til 12. november.

Med dette i bakhodet kan du se annonseringstraileren for Switch 2-utgaven av spillet nedenfor, og hvis du ikke har hatt sjansen til å spille Metaphor: ReFantazio ennå, må du ikke gå glipp av vår strålende anmeldelse.