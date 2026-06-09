Metaphor: ReFantazio slippes på Nintendo Switch 2 i november
Atlus kunngjorde en av de mange lovede portene under Nintendo Direct.
Du har kanskje gått glipp av noen av dem, siden det ærlig talt ble delt ut en hel del, men en av de mange Nintendo Switch 2-portene som ble lovet under Nintendo Direct, gjaldt en anerkjent Atlus-tittel.
Etter lanseringen i slutten av 2024 og utgivelsen på de fleste plattformer, har Atlus nå bestemt at tiden er inne for å bringe Metaphor: ReFantazio til Nintendo Switch 2-konsollene også. Spillet tilbyr den fulle opplevelsen, om enn tilpasset Switch 2-systemets håndholdte og dokkede funksjoner, og den eksakte lanseringsdatoen for versjonen er satt til 12. november.
Med dette i bakhodet kan du se annonseringstraileren for Switch 2-utgaven av spillet nedenfor, og hvis du ikke har hatt sjansen til å spille Metaphor: ReFantazio ennå, må du ikke gå glipp av vår strålende anmeldelse.