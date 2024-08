Metaphor: ReFantazio vil bli med på Xbox Showcase på Gamescom for å presentere sin fulle rollebesetning

HQ

Hver dag som går, er en dag som bringer oss nærmere Atlus' neste store JRPG-spill. Metaphor: ReFantazio blir studioets helt nye vri på sjangeren de har gjort så stor de siste årene, takket være Shin Megami Tensei og Persona-serien. Det japanske selskapet fortsetter sin omfattende kampanje for spillet, og i dag får vi vite at de, i tillegg til å la Gamescom-deltakerne prøve en demo av spillet, også vil delta direkte i Xbox Showcase - Gamescom Day 3 den 23. august, som sendes fra Köln.

På showcasen vil alle stemmeskuespillerne som skal bidra med sine talenter til spillet, som for første gang vil ha en stemme i hovedrollen, bli avslørt. Caleb Yen, som vil være til stede på arrangementet, vil ha ansvaret for dette. Det blir også et intervju med Stewart Clarke og Kristin Atherton, som legger stemme til karakterene Strohl og Hulkenberg, slik at publikum kan få vite litt mer om innspillingsprosessen.

På toppen av alt dette står det i pressemeldingen at de også vil presentere "nytt innhold" om spillet, noe som får oss til å mistenke at en ny trailer er på vei.

Du kan følge dette intervjuet på de offisielle Xbox-kanalene og også her.

Vil du vite mer om Metaphor: ReFantazio før utgivelsen 11. oktober? Husk at vi allerede har vist deg vår egen gameplay og noen hemmeligheter du ikke visste om spillet.