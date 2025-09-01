Metas egen AI bryter retningslinjene med flørtende kjendis-chatboter

HQ

AI og tillatelse passer sammen som hamstere og mikrobølger. Det gjør de ikke. Det siste eksemplet er Meta, som har havnet i hardt vær etter å ha opprettet flere AI-chatboter som utgir seg for å være kjendiser og skaper flørtende og vågale personligheter basert på ekte personer uten deres tillatelse.

Ifølge Reuters utgjør Taylor Swift, Anne Hathaway, Selena Gomez og Scarlett Johansson bare noen få av navnene som ble brukt. En ansatt i Meta ble funnet å ha laget to Taylor Swift-"parodi"-roboter, mens brukere utgjorde flertallet av de andre chatbotene, som bruker kjendisenes virkelige navn og likheter.

Robotene forfulgte brukere og gjorde seksuelle tilnærmelser, og inviterte til og med testbrukere til møter. Når de ble bedt om intime bilder, genererte robotene også bilder av kjendisene der de poserte i badekar eller undertøy.

Det ble også laget bots med kjendiser som var barn, blant annet en som utga seg for å være 16 år gamle Walker Scobell. "I likhet med andre tillater vi generering av bilder som inneholder offentlige personer, men retningslinjene våre er ment å forby nakenbilder, intime eller seksuelt antydende bilder", sier Metas talsmann Andy Stone.

Dette er en annonse:

Meta tillater ikke direkte etterligning, men robotene ble tillatt ettersom de var merket som parodier. Reuters fant imidlertid noen som ikke var det. Når vi fortsetter å vasse i ukjent farvann med generativ AI, ser det ut til at vi kanskje bare ser begynnelsen på hvordan brukere kommer til å manipulere denne teknologien for å utgi seg for å være ekte mennesker.