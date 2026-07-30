Metas overskudd og aksjekurs faller etter økte AI-utgifter

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Meta, selskapet som eier Facebook og Instagram og som ønsker å bli en av de viktigste drivkreftene bak en AI-drevet fremtid, har sett aksjekursen stupe med opptil 11 % etter de siste kvartalsresultatene. Selskapets omsetning økte med 28 % sammenlignet med samme periode i fjor, men når det gjelder overskudd, er det en annen historie, da dette har gått ned med 14 %.

Den sosiale mediegiganten planlegger å bruke mellom 130 og 145 milliarder dollar i år, hovedsakelig på AI-infrastruktur. Dette er en økning fra de 125 milliarder dollar selskapet sa det skulle bruke ved utgangen av forrige kvartal. Mark Zuckerberg, administrerende direktør i Meta, sa at AI vil «fremskynde alle deler av kjernevirksomheten vår». Han tror Meta snart vil kunne selge sin AI til andre selskaper for å tjene penger.

Finansdirektør Susan Li mener at innen 2028 vil inntektene fra AI bidra til å øke avkastningen. Mike Proulx, analytiker hos Forrester, mener at Meta kanskje gjentar tidligere feil med sine AI-investeringer. Ifølge BBC News sa han: «Det er en viss likhet med Metas feiltrinn innen metaverset, i og med at Meta nok en gang bruker penger før det foreligger en påvist etterspørsel etter produktet.»

Zuckerberg er overbevist om at satsingen vil lønne seg. «Jeg forstår at dette er en stor satsing i hele bransjen. Min personlige satsing er at de som investerer i dette, vil føle seg veldig godt tilfreds og bli belønnet over tid.»

Det er klart at ikke alle investorer er enige, men de store teknologiselskapene satser fortsatt tungt på at AI er fremtiden vår i nesten alle bransjer.