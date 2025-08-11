Meteoritt som krasjet inn i jorden, sies å være eldre enn planeten selv

HQ

Universet er veldig, veldig gammelt, og selv om jorden er gammel i seg selv, har den bare eksistert i en del av denne tiden. Et godt bevis på dette kom nylig da en meteoritt krasjet inn i et hjem i USA i slutten av juni, en kosmisk stein som forskere etter studier fant ut at faktisk var eldre enn jorden selv.

Ifølge BBC News ble det nevnt at meteoritten som krasjlandet i Georgia i USA den 26. juni, faktisk ble dannet for rundt 4,56 milliarder år siden, noe som gjør den rundt 20 millioner år eldre enn jorden. I det store bildet av milliarder av år virker ikke 20 millioner så mye, men det er verdt å nevne at de første menneskene ble antatt å eksistere for rundt 300 000 år siden...

NASA-forskere studerte meteoritten ved hjelp av optisk mikroskopi og elektronmikroskopi og fant ut at det dreide seg om en kondritt, en av de vanligste meteorittypene. Steinen har siden fått navnet McDonough-meteoritten etter byen der den krasjlandet i Georgia.

En kondrittmeteoritt L Type isolert, steinbit som ble dannet i verdensrommet i de tidlige stadiene av asteroider i solsystemet. Denne meteoritten kommer fra et meteorittnedslag på jorden. // Shutterstock / Lvivjanochka Photo

