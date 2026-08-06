Meteorolog advarer om at «Super El Niño» i 2026 kan bli «den sterkeste på 500 år

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Noen meteorologer advarer om at den kommende El Niño-hendelsen, som vi har snakket om hele sommeren i Gamereactors klimanyheter, kan bli usedvanlig sterk. De mest dramatiske (og kanskje litt klikk-jagende/overdrevne) påstandene sammenligner den med den katastrofale El Niño-hendelsen i 1877–78, og antyder at den kan bli en av de sterkeste på flere århundrer, men slike utsagn ser ut til å komme fra enkeltstående prognosemakere snarere enn fra en offisiell konsensus.

Offisielle prognoser støtter risikoen for en sterk El Niño, men ikke nødvendigvis beskrivelsen «den verste på 500 år». I juli-prognosen fra den amerikanske nasjonale hav- og atmosfæreadministrasjonen (NOAA) heter det at El Niño forventes å utvikle seg og vedvare til slutten av 2026, mens IRIs modellensemble i høy grad støtter antakelsen om en kraftig El Niño gjennom hele prognoseperioden.

Det foreligger en betydelig global risiko knyttet til vær og matsikkerhet, men denne står kanskje ikke helt i samsvar med den apokalyptiske retorikken ennå. Reuters fremstiller allerede hendelsen som et matvaresikkerhetsproblem, særlig fordi El Niño-relaterte avlingsforstyrrelser kan kombineres med konflikter og press på forsyningskjeden, men påstander som «den mest ekstreme klimahendelsen siden trykkpressen» bør foreløpig behandles som sensasjonspreget, med mindre de støttes av bredere vitenskapelig enighet.

Advarselen kommer fra den amerikanske meteorologen Ryan Maue, som den X hevdet at den kommende «Super-El Niño» kan bli den sterkeste på 500 til 1 000 år. Offisielle prognoser peker imidlertid på en svært sterk risiko for El Niño uten å støtte denne historiske sammenligningen.