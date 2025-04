Metning av dataspill og årsakene bak

HQ

Det er ingen hemmelighet at bransjen går gjennom en tøff periode. Mangelen på nye ideer og dårlig finansiering for enkelte studioer gjør at vi får stadig større problemer med å nyte det vi elsker så høyt. Metningen av visse sjangre er et symptom på at studioene ikke ønsker å satse på ukonvensjonelle ideer av frykt for å miste investeringen. Dette var temaet til Rami Ismail, indieambassadør og rådgiver, da han tok Gamereactor-mikrofonen på DevGAMM i Gdańsk for å snakke om sin frykt for fremtiden.

Rami sier at det er en viss metning, men peker på det han ser på som et større problem. "Jeg tror det grunnleggende problemet er at modellen for å lage spill, til og med indiespill, eller i hvert fall det vi vanligvis kaller indiespill i den kommersielle sfæren, ikke sant? (...) Kostnadene har bare eksplodert, og det er til en viss grad på grunn av utgiverne, fordi de har råd til et budsjett på 300 000 dollar med et markedsføringsbudsjett på 200 000 dollar."

Vi har en veldig dyr bransje, der prisene går opp og opp, på alle områder av utgivelsen av produktet. Mindre spill med dårligere grafikk og raskere produksjon kommer ut av denne situasjonen. "Jeg håper vi ser det i AAA også, litt som mindre, mer bærekraftige prosjekter.

Men foreløpig gir ikke økonomien i spillene mening. De er ikke bærekraftige. De kan ikke vokse. AAA-studioer og utgivere prøver å redusere størrelsen og skalaen sin, og gå over til AA, og da vil metningen bli enda større."

Rami fremhever også årsaken til at enkelte studioer har mistet kreativiteten. Mange utviklere hadde kreativ kontroll over prosjektene sine, men endte opp med en så gigantisk vekst at de ble tvunget til å skalere ned. "De ble avhengige av ekstern finansiering, og det tar bort den kreative friheten. Fordi alt er dyrt, må alt være sikkert, og fordi alt er sikkert, er det ingenting som tjener seg inn igjen. Det er en veldig frustrerende sirkel.

Hvis du vil gå dypere inn i den nåværende situasjonen i bransjen, kan du se hele intervjuet med undertekster nedenfor.