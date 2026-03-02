Metning av dødballmål tar gleden ut av fotballen, mener Liverpool-manager Arne Slot

HQ

Den utstrakte bruken av settballer i fotballen skuffer Liverpool-manager Arne Slot, som ble spurt om det på pressekonferansen før Premier League-duellen mot Wolverhampton tirsdag, som er en del av en midtukekamp i Premier League før åttendedelsfinalen i FA-cupen til helgen.

Liverpool scoret tre mål etter hjørnespark i 5-2-seieren over West Ham forrige lørdag, og i Arsenals 2-1-seier over Chelsea på søndag kom alle tre målene etter hjørnespark. Arsenal har spesialisert seg på denne typen mål, ettersom de har scoret 16 mål på hjørnespark så langt denne sesongen, noe som er rekord for et lag i løpet av en sesong, med ni kamper igjen å spille.

For Slot hadde dette fjernet "gleden" ved å se på fotball. "Liker jeg det? Mitt fotballhjerte liker det ikke. Hvis du spør meg om fotball, tenker jeg på Barcelona-laget for 10-15 år siden. Hver søndag kveld håpet du at de skulle spille. Nå er de fleste kampene jeg ser i Premier League ikke en fryd å se på, men det er alltid interessant fordi det er så stor konkurranse", sier Liverpool-manageren (via BBC Sport).

Slot sier at andre ligaer ikke legger så mye vekt på dødballer: "Hvis jeg ser en Eredivisie-kamp, som jeg fortsatt gjør, ser jeg mål som blir underkjent og frispark på keeper som blir gitt, og jeg tenker 'wow, det er en stor forskjell'. Her kan du nesten slå en keeper i ansiktet, og dommeren sier likevel 'bare fortsett'."

Ifølge Opta har 27,5 prosent av de straffefrie målene i Premier League så langt denne sesongen kommet etter dødballer, den nest høyeste andelen siden 2009/10-sesongen.

Slot liker likevel at Premier League er en konkurransedyktig liga, der alle kan vinne mot alle. Er du tilhenger av dødballer og mål etter hjørnespark og frispark i fotball?