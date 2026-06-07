Metro 2039 begrenser utgivelsesvinduet til februar 2027

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Metro-serien har dukket opp igjen på Xbox Games Showcase for å vise oss litt nytt spill fra Metro 2039, en retur til den mer korridorbaserte og klaustrofobiske formelen i skytespillserien som hadde blitt noe sidelinjet da vi våget oss ut for å ta et tog i Exodus.

I Metro 2039 vender vi tilbake til de mørke tunnelene under Moskva for å møte de mest uhyggelige fraksjonene som prøver å ta kontroll over det som er igjen av en ramponert menneskehet, og vi vil nesten gå så langt som å bekrefte at hovedantagonisten i denne delen vil være Novoreich, den fascistiske fraksjonen med den største militære makten i metronettverket, kontrollert av Hunter, Artyoms tidligere mentor. Nå som Artyom ikke lenger er der for å passe på de forsvarsløse, vil en ny karakter kalt The Stranger ta ledelsen.

Sjekk ut den nye traileren for Metro 2039, som bekrefter at det kommer i februar 2027 til PC, Xbox Series og PS5.