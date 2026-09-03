Metro 2039 ble presentert på nytt under ettermiddagens State of Play: Den eksakte lanseringsdatoen er nå offentliggjort

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Dmitry Glukhovsky ble hentet inn for å lede arbeidet med det kommende « Metro 2039, oppfølgeren basert på den velkjente bokserien, og spillet lover å bli det mørkeste i serien så langt. Med temaer som utforsker krigens konsekvenser og frihetens pris, vil det mest sannsynlig bli en uvanlig tung og rørende opplevelse.

Metro 2039 Spillet kjørte i dag på PlayStation 5 Pro med 60 FPS og så helt fantastisk ut, med den forfallne og radioaktive verdenen klar for deg å utforske 4. februar 2027. Sjekk ut traileren nedenfor.

På tide å ta på deg gassmasken, synes du ikke?