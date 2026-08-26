Metro 2039 Forhåndsvisning: « 4A Games skruer opp innlevelsen til det ytterste i dette imponerende neste kapittelet

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Når Metro 2039 endelig lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S, vil vi ha ventet i åtte år på en ny, ekte hovedspillutgivelse i 4A Games’ serie. Ja, «Metro Awakening VR» ble lansert i slutten av 2024, men siden det var et VR-prosjekt, ble det ikke mottatt med samme fanfare som vi hadde forventet fra denne postapokalyptiske serien. Derfor vil « Metro 2039, nær årsdagen for lanseringen av «Metro Exodus», markere slutten på en åtte år lang ventetid.

Naturligvis reiser dette spørsmålet om hvorvidt ventetiden har vært berettiget. Utvikleren 4A Games har stått overfor ufattelige omstendigheter de siste årene på grunn av den pågående krigen mellom Russland og Ukraina, som har påvirket det østeuropeiske studioet – noe som har spilt en rolle i hvorfor vi har måttet vente så lenge på flere Metro-historier. Men i tillegg til dette, etter at «Metro Exodus» i praksis avsluttet sagaen om Artyom og satte punktum for en trilogi av spill, var det også tydelig at 4A ønsket å ta seg god tid og sikre at seriens fremtid gikk i en meningsfull retning. Selv om jeg ikke kan si noe om hvorvidt det virkelig har gitt resultater, virker det – etter å ha fått muligheten til å spille noen timer med « Metro 2039 – virkelig som om 4A har noe spesielt på gang med denne neste utgaven.

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For det første har vi her en slags ny start. Handlingen utspiller seg (ikke overraskende) i år 2039, rundt tre år etter hendelsene i *Metro Exodus*. Dette betyr at hvis du er en erfaren Metro-fan, er det mye som knytter den forrige trilogien og denne nye æraen sammen, men på samme måte, hvis du ser på « Metro 2039 som et startpunkt, er det en ny helt og en ny fortellingstråd å følge som ikke umiddelbart bygger videre på hendelsene i «Exodus».

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Det finnes fortsatt kjente Metro-lokasjoner og stasjoner under jorden, samt en mer kompleks verden over bakken å utforske, befolket av monstrøse, bestrålte skrekkvesener og forvrengte og nådeløse menneskelige fraksjoner. Det er en brutal ammunisjonsøkonomi å håndtere, det finnes DIY-våpen og verktøy du kan ta i bruk, det meste av opplevelsen foregår i mørket eller i klaustrofobiske korridorer eller forlatte bygninger, og en sentral del av spillopplevelsen er å lete etter og bruke alle gjenstander og ressurser du kan finne. Poenget er at « Metro 2039 ikke prøver å omdefinere Metro-formelen, men rett og slett tar sikte på å presse den til sine mest oppslukende og skremmende grenser hittil.

Og det var her « Metro 2039 umiddelbart fanget min oppmerksomhet. Dette spillet er designet for å være vanvittig oppslukende, og det jeg mener med det er at det knapt finnes noe HUD, med mindre du trykker på en knapp for å få frem noe viktigere – for å se hvor mye ammunisjon du har igjen, hvilke våpen du kan bruke med den ammunisjonen, og så videre. Vanligvis vil du navigere og tilpasse deg spillverdenen basert på «Bracer»-gjenstanden som hovedpersonen, kjent som «The Stranger», har på seg. Denne teller ned hvor mye tid du har igjen før strålingsfiltrene dine går tomme og må byttes ut, i tillegg til at den fungerer som en geigerteller, et kompass og mer. Det er lydsignaler og lyder som spilles av for å varsle når du befinner deg i radioaktive soner; du må manuelt tenne en lighter i venstre hånd for å fjerne spindelvev, samtidig som et ultrafiolett lys er tilgjengelig for å avsløre hemmeligheter og ledetråder. Det finnes ikke noe minikart som viser deg riktig retning, og selv om du kan trekke frem en slags smarttavle for å orientere deg, gir ikke kartet deg et fast veipunkt som angir ditt neste skritt. Du må lese informasjon, studere ledetråder og opplysninger – alt for å forstå hvor historien fører deg, eller for å løse miljøbaserte gåter og utfordringer med et overlevelseshorror-preg.

Den delen av « Metro 2039 jeg fikk oppleve, var også et briljant sammensatt eksempel på hvor langt fokusert spilldesign kan føre deg. Det var ikke en vidstrakt åpen verden å gå seg vill i, men snarere et eksempel på et åpent nivå, der det var et hovedmål å følge, men også sideoppgaver å fordype seg i for å skaffe ekstra ressurser og godbiter – ofte steder der flere gåter og utfordringer ventet på å bli løst. Alt dette utspilte seg på en gate over T-banen, med muligheter til å stikke innom ødelagte butikker og bygninger for å finne hemmeligheter og snappe opp kuler og håndverksmaterialer som lå spredt rundt. Ingenting av dette var imidlertid uten fare, ettersom muterte beist streifet rundt i gatene og var klare til å angripe ved enhver anledning for å omringe deg og gjøre Stranger til sitt neste måltid, noe som satte deg i et dilemma: å bruke livsviktige kuler til å drepe disse truslene, eller å prøve å unngå faren i smug for å spare ressursene til en annen dag. Uansett var utforskningen helt uten retning, helt til fokuset skiftet til å følge hovedhistorien og målet om å finne Hunter, lederen av den grusomme Novoreich-fraksjonen som nå plager innbyggerne i det postapokalyptiske Russland.

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Ofte var instruksjonene for dette oppdraget noe i stil med «Hunter ble sist sett i en militærleir», med denne formuleringen innebygd i et litt mer omfattende dokument, noe som betyr at din umiddelbare reaksjon er å finne en menneskelig fraksjonsbase og gjennomsøke den etter ytterligere informasjon. Som forventet førte dette til skuddvekslinger med bevæpnede fiender som angrep fra mørket i en forfallen bygning, noe som tvang deg til å snike deg gjennom de ødelagte korridorene og effektivt eliminere truslene for å spare så mye ammunisjon som mulig. Mens du bekjemper denne trusselen, vil du plyndre skap og containere på jakt etter alt som kan være til nytte, samtidig som du kryper gjennom smale åpninger og ned stiger for å nå godt forsvarte og skjulte bunkere fulle av hemmeligheter. Jeg vil beskrive denne delen av demoen som den actionfylte delen, og siden den kom først, fikk den det som fulgte til å føles nesten fremmed til tider.

Så snart militærbasen var avklart, dukket det opp ny informasjon som tydet på at Hunter var blitt sett i en nærliggende barnehage, og det var her 4A Games skrudde opp skrekkfaktoren til elleve. Mens hylende vind og monstrøse skrik lød rundt omkring, ledet jeg Stranger inn i en ødelagt skole for å finne dukker, dyremasker og andre grusomheter fra ditt verste mareritt. Og så ble det enda verre... Illusjoner og paranoia snek seg inn da syner begynte å påvirke Stranger og ba ham finne ut hva som hadde skjedd med disse uheldige barna – en utfordring som gikk ut på å finne masker og deretter tenne sigilllys i riktig rekkefølge for å låse opp en fluktvei. Kombinasjonen av mørket, klikkingen fra geigertellere, den stadige vekslingen mellom manuelt lommelyktlys og bruk av en sigarettenner for å brenne gjennom spindelvev – alt dette fikk deg til å begynne å glemme at du spilte et Metro-spill, og i stedet føle at du var fanget i et Resident Evil-lignende overlevelseshorrorspill der du er byttedyr og ikke rovdyr. Det var utrolig effektivt som et spillmessig valg.

Da denne fasen var over, var det tilbake til mer tradisjonell utforsking over bakken før man begav seg inn i en oversvømmet kloakk for å nå en ny sone, der muterte skapninger kalt Aquas stormet ut av mørke tunneler og sprekker, mens større, tunge trusler dukket opp fra innganger, bevæpnet med dødelige nærkampsvåpen designet for å skille kjøtt fra bein. Muligheten til å kjempe er alltid der, men noen ganger er det bedre (både for din mentale helse og for ressursene du har til rådighet) å flykte, og derfor benyttet jeg den første anledningen til å rømme dypere inn i kloakken i håp om at det ville føre til redning.

Når det gjelder Metro-universet, finnes det egentlig ingen frelse, så etter å ha vandret rundt i underjordiske tunneler i et kvarter, burde det ikke ha kommet som noen overraskelse at det virkelige lyset ved enden av tunnelen førte til en grumsete dam full av flygende skapninger kjent som Insectalis. Disse monstrene, som lignet på gigantiske mygg, angrep ovenfra, og takket være deres spinkle kroppsbygning og bevegelighet viste det seg å være alt annet enn en enkel oppgave å skyte dem ned fra himmelen med de provisoriske og upresise våpnene mine. Men så snart problemet var løst, sto det én siste oppgave på dagsordenen.

Det var på tide å besøke et annet bandittgjemmested, nemlig et marked som angivelig ble brukt av Stalkere som base på vei hjem til Metroen. Det sier seg selv at det ikke lenger var mye til gjestfrihet i denne bygningen, da en «skyt først, still spørsmål senere»-strategi umiddelbart ble satt i verk inntil de ulike menneskelige fiendene var blitt brakt til taushet og eliminert. Denne innsatsen førte meg til toppen av denne ganske enorme bygningen i sovjetisk blokkstil, hvor jeg, etter å ha funnet en vei videre, ble møtt av et nytt åpent område å erobre – om enn et jeg må vente til en annen dag med å utforske, siden det var her eventyret tok slutt.

Som alltid var det helt klart at « Metro 2039 ikke har til hensikt å være en uformell spillopplevelse eller noe for de svakhjertede. Dette er et krevende spill fordi det krever at du går inn i hvert scenario med ganske betydelig spilldybde, i hvert fall sammenlignet med mange andre moderne skytespill som fjerner mye av kompleksiteten til fordel for å bare be deg om å løpe og skyte. « Metro 2039 er ikke slik. Du må bruke ressursene dine klokt, du må vite når du skal gå i kamp og når du skal flykte, du må ha lyst til å utforske for å finne nyttige verktøy og gjenstander, og du må lese mellom linjene for å løse problemer, miljøutfordringer og til og med for å finne ut hvor du skal dra videre for å komme videre i selve hovedhistorien.

Selv om « Metro 2039 ikke har en skrekkfaktor som er like oppskalert som i mange andre skrekkprosjekter, er det heller ikke akkurat en spasertur i parken. Det finnes faser og steder hvor du i det minste vil føle deg urolig, og barnehagesekvensen er et godt eksempel på hvor effektivt dette kan være. Alt dette betyr at du må ha mot og besluttsomhet for å overleve i denne verdenen, og jeg for min del har bare positive ting å si om 4A Games’ beslutning om å være så målbevisst og urokkelig med denne designfilosofien. Det er ingen tydelig avvik fra den kreative visjonen utvikleren hadde for dette spillet, og nivådesignet, grafikken og den kunstneriske retningen, den fantastiske lydprofilen, de skremmende og monstrøse fiendene, den urokkelige postapokalyptiske rammen – alt dette tegner et bilde av en verden hentet fra ditt verste mareritt.

Det er fortsatt rundt seks måneder til « Metro 2039 kommer, men hvis denne forhåndsvisningen er noe å gå etter, ser dette prosjektet ut til å bli en opplevelse man virkelig ikke bør gå glipp av når lanseringsdagen endelig kommer. Det vil si, hvis du tør...