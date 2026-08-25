Metro 2039 Utviklerne snakker om å lage spillet under krigen i Ukraina – ny trailer sluppet

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Metro 2039, den fjerde hovedtittelen i Metro-serien, som lanseres åtte år etter Metro Exodus fra 2019, fikk en ny trailer på Gamescom, og utviklerne fra det ukrainske studioet 4A Games kom opp på scenen sammen med Geoff Keighley.

Før han presenterte den nye gameplay-traileren, sa Jon Bloch, utøvende produsent, at «Metro har alltid handlet om å forhindre en krig, men nå som krigen står for døren, har vi skapt en historie om konsekvensene av den og hva som kreves for å overleve, prisen for taushet, tyranniets gru og prisen for frihet».

Pavel Ulmer, medkreativ direktør og lydansvarlig, la til at Metro handler om mennesker: «hva de beskytter, hva de ofrer og hva som blir igjen av dem når verden tar nesten alt fra dem». Ulmer la til at dette spillet er laget for spillere som har spilt de tidligere spillene, men også for spillere som kanskje kommer inn i denne verdenen for første gang. «Deres støtte og kjærlighet har vært med oss hvert eneste skritt i utviklingen».

Metro 2039 lanseres i februar 2027 for PC, PS5 og Xbox Series X.