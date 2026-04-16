Metro 2039: Våre første inntrykk av 4A Games' neste prosjekt

Det er syv år siden sist vi hørte fra det ukrainske studioet 4A Games. I mellomtiden har en gruppe skilt seg ut fra hovedstudioet og dannet Reburn, som ga ut det noe katastrofale La Quimera, mens GSC Game World - hvor grunnleggerne av 4A Games kommer fra - brakte S.T.A.L.K.E.R.-serien tilbake med full styrke.

Sju år er med andre ord lang tid i denne bransjen, men nå er 4A Games endelig, endelig klare. Når du leser dette, vil Metro 2039 ha blitt formelt avduket via en grundig Xbox First Look-presentasjon.

Så la oss kort oppsummere hva Metro 2039 er, hva det ikke er, og hvilke ideer og omstendigheter som har formet 4A Games som studio og Metro 2039 som spill.

Metro 2039 er kort fortalt et nytt AAA-spill som, som tittelen antyder, finner sted tre år etter at Metro Exodus slutter. Tanken er å sende spilleren "tilbake inn i tunnelene", så det ser ut til at de større åpne områdene fra Metro Exodus, samt den mer frihetsbaserte nivådesignen fra det spillet, blir droppet til fordel for en mer klaustrofobisk og intens enspilleropplevelse.

Spillet er bygget med studioets helt egen grafikkmotor, 4A Engine, som gir mulighet for noen virkelig fantastiske miljøer. De korte glimtene av spillet vi har sett, sammen med studioets forklaringer, tyder på at vi kan forvente oss noe visuelt overdådig, i tillegg til et fokus på innlevelse fremfor noe annet. Dette kommer for eksempel til uttrykk gjennom det studioet kaller "frosne historier", noe som betyr at du som spiller vil kunne se disse detaljerte øyeblikksbildene av livet helt frem til katastrofen inntraff, og hvordan omgivelsene kan fortelle sine egne historier uten behov for muntlig dialog.

Det ser ikke ut til at vi skal spille som seriens vanlige hovedperson, Artyom, denne gangen. I stedet er du "The Stranger", en hovedperson som etter å ha tilbrakt tid på overflaten ser seg nødt til å dykke ned i Moskvas metrosystem igjen. Det gjør han blant annet fordi alle fraksjonene vi har sett tidligere, har blitt samlet under én totalitær, tyrannisk og nazi-inspirert fane, Novoreich. Dette regimet ledes av den gåtefulle Führer Hunter, og parallellene - fra forfølgelsen av alle med regimekritiske synspunkter til endeløse mengder propaganda, feilinformasjon og indoktrinering - er tydelige.

Spillet ser ut til å ha et mørkere preg, en mer skrekkinngytende tone og et fokus på ren overlevelse i tunnelene. Studioet sier selv at denne mørkere stilen i Metro-serien også skyldes det som har skjedd i vår egen verden siden Metro Exodus kom i 2019. Russland invaderte Ukraina i 2020, og selv om en stor del av studioet nå er basert på Malta, sier de selv at de er "majoritetsukrainske", og at spillet derfor har blitt utviklet under den pågående invasjonen.

"War is now a reality", som utvikleren sier under presentasjonen, så nå handler ikke Metro lenger om å advare mot krigens redsler, men om konsekvensene av å føre krig mot hverandre.

Som nevnt er det korte glimtet av spillet kort. The Stranger utforsker et utrolig detaljert område, hvor han så blir angrepet av det som ser ut til å være en Lurker, en rottelignende mutant som har vært en tilbakevendende fiende i tidligere spill i serien. Han blir imidlertid reddet av et team som akkurat rekker å stenge portene til en tryggere del av metroen før monstrene overrenner dem. Det er alt for nå, men vi vet at spillet kommer til Xbox Series, PC, Steam, Epic Games Store og PS5 i vinter. Vi antar at dette plasserer spillets utgivelse i desember, da det ser ut til å være absolutt ingen interesse for å lansere større spill hvor som helst i nærheten av Grand Theft Auto VI, uavhengig av sjanger.

Selv om Exodus var en hit, er det tilsynelatende mange som mener at spillet fjernet seg for langt fra seriens mer klaustrofobiske røtter. Metro 2039 er et svar på det, og spillet ser mørkt, brutalt og kinetisk ut, samtidig som det også knytter seg mer organisk til de tidligere Metro-delene. Du har mye å se frem til.