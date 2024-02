Metro 4 er fortsatt under utvikling.

HQ

Selv om fansen var lettet over å se mer Metro-innhold på State of Play-presentasjonen nylig, var noen bekymret for at VR-oppfølgeren Metro: Awakening på en eller annen måte prøvde å erstatte Metro 4. De som er bekymret, kan ta det med ro, for det jobbes fortsatt med den neste store delen i serien.

Som det fremgår av en linje i en pressemelding for Metro: Awakening (takk, Insider Gaming), ser det ut til at arbeidet fortsatt pågår. "Utviklingen av neste hoveddel i Metro-serien fortsetter separat hos 4A Games."

Der har du det. Arbeidet fullføres fortsatt av 4A Games. Det er også verdt å nevne at det i januar 2023 ble bekreftet at deler av utviklingsteamet hadde gått til fronten i krigen i Ukraina. Vi kommer sannsynligvis til å vente lenge på et nytt hovedspill, men med tanke på presset 4A Games er under, venter vi gjerne.