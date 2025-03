Metro 4 vil bli enda mørkere som følge av Russlands krig mot Ukraina

HQ

Spillutvikling er aldri enkelt, men hvis du bor i et krigsherjet land, er det mange ganger verre, noe blant annet GSC Game World har bevitnet i forbindelse med produksjonen av S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina måtte studioet flykte fra landet, og ansatte har dessverre blitt skadet og til og med drept ved fronten.

Den ukrainske Metro -utvikleren 4A Studios har lignende historier og har publisert en Metro 15th Anniversary Update på sine nettsider der de skriver om den lange reisen til den anerkjente spillserien, der den russiske krigen er en viktig del. Blant annet takker de den russiske forfatteren Dmitry Glukhovsky, som skapte Metro -universet, for hans støtte til Ukraina, noe som har gjort ham til en ettersøkt mann i hjemlandet (noe vi tidligere har skrevet om):

"Dmitrij har alltid uttalt seg mot krigen i Ukraina fra starten av - en modig beslutning for enhver russer, som har ført til at han har blitt dømt til fengsel (in absentia) - og vi er stolte av å ha ham som venn og medskaper når vi sammen forteller dette neste, og aldri mer relevante kapittelet av Metro."

De går også litt inn på seriens fremtid, og forklarer at ødeleggelsene russerne påførte Ukraina og ukrainerne vil merkes i det neste spillet i serien:

"... i 2022 endret en fullskala russisk invasjon hvordan vi ønsket å fortelle historien i det neste Metro-spillet. Kunsten ble livet for mange av utviklerne våre i Ukraina, og vi trakk veksler på denne erfaringen for å skape en enda mørkere historie, der temaene som allerede var til stede i Metro, ble enda tydeligere og viktigere. Konflikten, maktkampen, tyranniets redsler og frihetens pris har blitt en del av livene våre i løpet av de siste tre årene, og vi lever og arbeider fortsatt i denne krigstiden, noe som uunngåelig preger spillene vi lager."

De avslutter det lange innlegget med "Слава Україні!" (Ære være Ukraina).

Vi vet fortsatt ikke når det neste ordentlige Metro -spillet vil bli utgitt, men det siste bidraget i hovedserien var Metro Exodus fra 2019 (i fjor ble den Vertigo Games-utviklede spinoffen Metro Awakening utgitt), så forhåpentligvis vil det ikke ta for lang tid før vi får en kunngjøring.