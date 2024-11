Metro Awakening avslører prologen i en ny gameplay-teaser

HQ

Hvis jeg hadde en krone for hver VR-prequel-utgivelse i år av en elsket franchise som ikke har fått ordentlig oppmerksomhet på mange år nå, ville jeg hatt to øre. Det er ikke mye, men det er rart at det skjedde to ganger. Etter Batman: Arkham Shadow har vi nå Metro Awakening, et VR-spill som foregår i den post-apokalyptiske verdenen til Moskvas metro, og gir oss en titt på historien før Artyom.

Spillet finner sted før hendelsene i Metro 2033, og vil vise historien om Khan, en fan-favorittkarakter. I de syv minuttene med spilling du kan se nedenfor, passer spillet ganske godt visuelt med de andre oppføringene i serien.

Det lanseres på Steam VR, Meta Quest, PlayStation VR2 og Viveport den 7. november. Forhåpentligvis, hvis det viser seg å være bra, kan det og Batman: Arkham Shadow innlede en ny æra med faktisk anstendige VR-spill. Hvis du vil finne ut mer om hvordan spillet blir, kan du også sjekke ut Gamescom-intervjuet vårt nedenfor:

HQ