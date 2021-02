Metro Exodus blir mye bedre på PC, PlayStation 5 og Xbox Series

Du ser på Annonser

I november annonserte 4A Games at de jobbet med å bringe Metro Exodus til PlayStation 5 og Xbox Series, men det er ikke bare konsollspillere som kan glede seg til at et allerede meget pent og underholdende spill blir enda penere.

Nå kan utviklerne avsløre at Metro Exodus Enhanced Edition skal komme til PC en gang i løpet av våren, og at de som allerede eier spillet selvsagt får denne oppdraderinger gratis. Jeg skriver oppgradering siden vi selvsagt snakker om en rekke utrolige forbedringer her. Ray tracing-en skal ha blitt forbedret med blant annet støtte for "Advanced Ray Traced Reflections" og DLSS 2.0, samtidig som den ikke vil kreve like mye kraft. Sistnevnte skal gjøre sitt for at de med AMD-kort får en bedre opplevelse også. Det som er meget viktig å merke seg før jubelen slippes helt løs er at disse forbedringene, inkludert en enda bedre "Temporal Reconstruction"-teknologi som gjør bildeoppdateringen, teksturene og ytelsen bedre, er så store at du minst må ha en GPU som støtter ray tracing for å kunne kjøre denne utgaven.

Hva konsollene angår bekrefter 4A Games at vi vil kunne nyte Metro Exodus i 4K og 60 bilder i sekundet selv med ray tracing på PlayStation 5 og Xbox Series X. Series S-eiere må nøye seg med 1080p og 60 bilder i sekundet med ray tracing. Alle utgavene vil i tillegg ha mye kortere lastetider. PlayStation 5-utgaven byr på 3D-lyd og haptisk feedback, mens Xbox Series vil ta nytte av den romslige lyden og kortere responstiden til kontrolleren. På toppen av alt dette vil en rekke grunnleggende ting fikses og muligheten til å justere synsfeltet implementeres når disse nye utgavene og gratis oppgraderingene slippes en gang senere i år.

Siden jeg har prøvd å skrive ganske generelt om forbedringene over kan du finne en oversikt over akkurat hva vi kan glede oss til på PC og de nye konsollene i det nederste bildet.