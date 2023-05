Metro Exodus har solgt 8,5 millioner enheter siden lanseringen

HQ

Da Embracer nylig ga oss litt informasjon om sine økonomiske resultater for 4. kvartal 2023, kan vi se hvor godt mange av spillene som ble publisert under det gigantiske banneret har gjort det. Selv for mindre nyere titler, som 2019s Metro Exodus, ser vi imponerende tall.

Exodus satte en ny topp for franchisen, solgte 8,5 millioner enheter og nådde 10 millioner spillere over hele verden. Med denne typen popularitet forventer du at dette ikke er slutten for franchisen.

Tilbake i februar rapporterte vi at Metro Exodus' oppfølgeren var spillbar fra start til slutt, så forhåpentligvis er det en sjanse for at vi snart kan se noe avslørt om det. Åpenbart er det mange store begivenheter som kommer neste måned, så kanskje vi kan få et glimt.