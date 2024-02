Metro Exodus passerer 10 millioner solgte eksemplarer

HQ

Metro Exodus feirer femårsjubileum, og i den anledning har utvikleren 4A Games kunngjort at actionspillet har passert 10 millioner solgte eksemplarer. Men dette var ikke alt 4A hadde planlagt for å markere jubileet, for de fortsatte å tease for den fremtidige...

I et veikart fikk vi se at i tillegg til at Metro Awakening VR kommer til virtual reality-systemer en gang senere i år, fortsetter 4A å tease og hype fansen for det som blir den neste hoveddelen i serien. Vi får ikke vite hva dette spillet heter, eller når det kommer (bortsett fra at det er på 2020-tallet, men det er ganske gitt), men det bemerkes at spillet bare vil bli vist frem videre "når det er klart".

Ser du frem til mer Metro?