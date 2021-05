Metro Exodus pusses opp på PC, PS5 og Xbox Series i juni

Du ser på Annonser

Så sent som i februar sa 4A Games at Metro Exodus ville få store forbedringer både på PC, PlayStation 5 og Xbox Series i løpet av våren. I dag har vi som lovet fått PC-utgaven, mens konsollutgavene viser at de ukrainske utviklerne tydeligvis mener at våren strekker seg ganske langt.

For sammen med en påminnelse om dagens PC-lansering avslører 4A Games at Metro Exodus slippes på PS5 og Xbox Series den 18. juni. Som kjent vil de av oss som allerede eier spillet på de "gamle" konsollene få oppgraderingen med ray tracing, 4K, 60 bilder i sekundet og mer gratis.