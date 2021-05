Du ser på Annonser

Samtidig som 4A Games annonserte at Metro Exodus Enhanced Edition ville komme til konsollene i juni fikk vi beskjed om at utviklerne ville vise frem akkurat hvordan disse utgavene ville se ut i god tid før lansering. Ukrainerne holder ord.

For nå har de gitt oss en fire minutter lang video hvor vi får se hvordan Metro Exodus vil se ut på PlayStation 5, og det må være lov å si at man ikke trenger en sammenligning for å merke forskjellen i forhold til de forrige konsollene.