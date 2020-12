Du ser på Annonser

Epic Games er ikke de eneste som tilbyr gratis spill i disse dager, for CD Projekt har bestemt seg for å telle ned julesalget på GOG ved å tilby PC-utgaven av Metro: Last Light Redux gratis på nettbutikken sin. Tilbudet varer frem til fredag ettermiddag.

Om du skaffet deg Redux-utgaven av Metro 2033 tidligere denne måneden har du altså fått to av tre spill i den gode serien uten å betale for dem.