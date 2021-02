Metro: Last Light er også gratis på PC i en uke

Du ser på Annonser

Like før vi gikk inn i 2021 bestemte GOG seg for å gjøre Metro: Last Light Redux gratis i noen dager, og man skulle nesten tro at de store nettbutikkene hadde ryddesalg på 4A Games sitt meget gode spill.

Epic Games byr nemlig på en liten overraskelse i dag, for det er ikke bare For The King som blir gratis frem til neste torsdag. Redux-utgaven av Metro: Last Light er også gratis på Epic Games Store frem til klokken 17 den 11. februar, så grep du ikke muligheten i fjor har du en ny sjanse nå.