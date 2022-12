Metro: Last Light er også gratis på PC i en uke

den 4 februar 2021 klokken 19:15 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Like før vi gikk inn i 2021 bestemte GOG seg for å gjøre Metro: Last Light Redux gratis i noen dager, og man skulle nesten tro at de store nettbutikkene hadde ryddesalg...