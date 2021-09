Metroid Dread forteller alt du må vite i ny trailer

HQ

Den siste tiden har vi fått et par trailere som i hovedsak har fokusert på historien i Metroid Dread, samt blogger om de nye våpnene og egenskapene Samus har. Med en slik oppdeling kan det være vanskelig å få med seg alt, så Nintendo har i kjent stil vært snille nok til å samle all informasjon på ett sted.

I dag har vi fått Metroid Dread sin såkalte "Overview"-trailer, noe som betyr at en rekke filmatiske klipp og gameplaysekvenser går over skjermen mens en...spesiell fortellerstemme går nærmere inn på historien, noen av de nye våpnene vi kan bruke, et par ting som er nyttige å ha til utforskning, den mystiske E.M.M.I-fienden og mer.