Metroid Dread har fått Boss Rush-moduser

HQ

Etter mye oppmerksomhet i starten forsvant Metroid Dread etter hvert i skyggen forrige høst, men fikk litt mer tid i rampelyset som følge av oppdateringen som introduserte nye vanskelighetsgrader og mer i februar. Samtidig lovet Mercury Steam at en Boss Rush-modus skulle komme i april, noe den nå har gjort.

Faktisk inneholder ikke den nye Metroid Dread-oppdateringen bare én Boss Rush-modus, men tre. Dette siden vi kan teste oss selv i en vanlig utgave hvor vi skal kjempe mot 12 bosser på kortest mulig tid og dødsfall gir tidsstraff. Om dette høres litt for lett ut kan du prøve Survival Rush siden denne utfordrer oss til å drepe så mange bosser som mulig på "5" minutter. Jeg skriver 5 i hermetegn siden vi får ekstra tid for hver boss vi dreper og om vi klarer det uten å ta skade. Også for lett? Da er det bare å prøve lykken i Dread Rush som selvsagt gjør at vi dør første gang en boss skader oss. Lykke til, sier jeg bare...