Metroid Dread hinter til mystisk endring i trailer

Mercury Steam har ikke sagt stort om Metroid Dread etter at spillet ble annonsert i juni, og det kan virke som om en av grunnene er et ønske om å være mystisk.

For i dag har vi fått det som vel kan kalles en teasertrailer fra Metroid Dread. Til tross for å være over 90 sekunder lang røper den ikke stort, men holder seg til å gi en rask oversikt over hvorfor Samus er på dette oppdraget. Det mest interessante venter derfor helt til slutt, hvor hun våkner opp med en ny drakt. Hva dette skyldes skal tilsynelatende avsløres i en skikkelig trailer neste fredag.