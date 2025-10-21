Metroid II: Return of Samus er nå tilgjengelig på Nintendo Music

Er du i humør for litt god, gammel 8-biters lykke? I så fall har du flaks, for Metroid II: Return of Samus har offisielt blitt lagt til i det stadig voksende biblioteket av lydspor som er tilgjengelig på Nintendo Music. Det betyr at du kan gjenoppleve noen tidløse klassikere som "Surface of SR388".

Joda, Metroid II: Return of Samus huskes neppe for musikken sin. Men samtidig er det ikke til å stikke under en stol at det minimalistiske lydsporet, definert av maskinvarens begrensninger, fortsatt oser av en særegen sjarm. Det er rå chiptune med et snev av uhyggelig isolasjon.

De fleste av oss hadde selvfølgelig foretrukket å se Super Metroid, Fusion eller til og med Zero i stedet. Men det er også en grunn til å støtte og fremheve de ofte mindre kjente spillene. Noe som definitivt kan sies om Samus-utgaven på den gode, gamle Game Boy.

Hva er favorittsporet ditt fra Metroid II?