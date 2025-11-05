Metroid Prime 4: Beyond vist frem på Switch 2 i ny trailer

HQ

Et av Nintendo-spillene som fansen har skreket mest etter det siste tiåret, er Metroid Prime 4: Beyond. Og i dag er det faktisk mindre enn en måned igjen til utgivelsen 4. desember.

Kanskje er det bare oss her i redaksjonen, men det føles som om hypen ikke er fullt så stor som man kanskje skulle tro, noe som muligens kan tilskrives det faktum at Samus Aran denne gangen har en motorsykkel (kalt Vi-0-La) som hun kan bruke til å kjøre rundt i spillets åpne miljøer på planeten Viewros. Dette har fått en del kritikk fra bekymrede fans som mener at det avviker fra den klassiske Metroid Prime-formelen.

Det får vi vite når det er tid for en anmeldelse, men nå har Nintendo helt ubeskjedent sluppet en ny trailer for spillet, der vi blant annet får se gameplay, den kontroversielle sykkelen, fiender (Lamorn Mechanoid, Psy-bot Soldier og sjefen Aberax) og mye mer.

Sjekk ut videoen nedenfor, og ikke glem at Metroid Prime 4: Beyond faktisk kommer til Switch også, i tillegg til Switch 2.