Metroid Prime 4: Beyond - Fury Green - Guide til rakettutvidelser, elementskuddutvidelser og energitanker

Å fullføre et Samus Aran-spill til 100 % er en del av gamet. Det er en del av moroa. På godt og vondt, vi fans må gjøre det. Noen av de beste gåtene og utfordringene i Metroid Prime 4: Beyond for Nintendo Switch 2 og den originale Switch er nettopp hemmelighetene som er gjemt i form av samleobjekter. Og i tillegg til de tradisjonelle Energy Tanks og de vanlige eksplosjonsammunisjonsutvidelsene (Missiles og Power Bombs), legger spillet nå til Elemental Shot Expansions for Arm Cannons spesialammunisjon.

Og hva betyr det? Enda flere hemmeligheter å avdekke! I denne guiden samler vi alle utvidelsene i Fury Green, spillets første virkelige sone etter landingen på planeten Viewros. Vi nevner også kort planeten Tanamaar, som er der reisen din virkelig begynner.

Fury Green inneholder 2 energitanker, 6 missilutvidelser, 7 elementskuddutvidelser og 1 kraftbombeutvidelse.

Energitank i Tanamaar

Det er umulig å gå glipp av den aller første energitanken, for du støter praktisk talt rett på den i introduksjonssekvensen og opplæringen på planeten Tanamaar, før du ser Sylux og mens du hjelper Den galaktiske føderasjonen. Du får den umiddelbart etter at du har glidd inn i ventilasjonskanalene i form av en Morph Ball.

Energitank 1

Denne får du rett etter at du har fått den psykiske hansken, ved å manipulere de første psykiske motene dine ved Canyon-portalen, før du drar av gårde for å svare på Føderasjonens nødsignal.

Missilutvidelse 1

Den første missilutvidelsen venter rett etter at du har reddet Myles MacKenzie, bak Viewros ravvegg som ligger overfor Resin Creek-lagringsstasjonen.

Missilutvidelse 2

Den andre missilutvidelsen er på vei tilbake etter at du har beseiret Carvex. I Morph Ball-korridoren plasserer du en psykisk bombe i spalten i det fragmenterte kammeret.

Missilutvidelse 3

Du så denne tidligere, men kunne ikke nå den. Ved Canyon Portal, bruk Psychic Visor for å avsløre de lilla usynlige plattformene, og hopp opp til den høyere avsatsen.

Missilutvidelse 4

Den fjerde missilutvidelsen venter ved siden av lasteraketten, rett før du forlater Fury Green når du kommer tilbake for å installere brannbrikken på nytt. Avslør de usynlige plattformene ved hjelp av det psykiske visiret, og hopp over dem for å få tak i den.

Elementærskudd Utvidelse 1

Når du har isskuddet, kan du åpne den frosne låsen ved Serenity Spring og løse et veldig Zelda-aktig puslespill der du fryser rennende vann for å stivne plattformer.

Elemental Shot-utvidelse 2

Du kan få denne umiddelbart etter at du har installert Thunder Shot i armkanonen din. Gå til lasterommet i rommet ved siden av leiren, og elektrifiser enheten du har gått forbi så mange ganger.

Elementærskudd - Utvidelse 3

Hvis du vil ha flere gåter i Zelda-stil, kan du bruke Thunder Shot til å fullføre den enkle Transmission Rods-kretsen.

Energitank 2

Hvis du utfører Den hellige flammens seremoni med alle de tre elementærskuddene, åpner du alteret til presten H'vynn, som er viet til gudinnen Hylia.

"Steinstatue som forestiller en lamornisk prest. Inskripsjonen lyder Når H'vynn holder de tre elementene, skal den utvalgte få et nytt livslys."

Han er så sjenerøs at han belønner deg med ikke bare én, men to gaver: en energitank og...

Elemental Shot-utvidelse 4

...en Elemental Shot-utvidelse.

Missilutvidelse 5

I Refleksjonskammeret husker du kanskje en forsterket føderasjonscontainer bak Betsys eneste støttebein. Du kan nå ødelegge den med din Psychic Power Bomb.

Utvidelse av Elemental Shot 5

Husker du de trange hulene du fulgte en skapning gjennom i begynnelsen av spillet, helt til dens siste øyeblikk? Det er isopod-reiret, og nå kan du brenne det brennbare nettet som skjulte denne utvidelsen.

Elementærskudd Utvidelse 6

Ved Cliff Overlook var det en vegg laget av en veldig elastisk, motstandsdyktig insektvev. Du kan nå brenne den bort for å avsløre utvidelsen.

Elemental Shot-utvidelse 7

På Jungelstien er det sannsynligvis fortsatt et lag med brennbart organisk materiale som dekker en Morph Ball-tunnel du ikke har brent ennå.

Missilutvidelse 6

Denne kunne du ha plukket opp mye tidligere - eller ikke. Ved Harpiksbekken vil du legge merke til en veldig iøynefallende rødlig organisk hette. Bruk et bombehopp for å nå og ødelegge den.

Hvor finner du den grønne Fury Recon-roboten?

Disse nyttige skanne- og kartoppdateringsrobotene er det ultimate verktøyet for ferdigstillere i Metroid Prime 4: Beyond.

Hvis du aktiverer dem med en elektrisk puls, vil de avsløre alle gjenværende samleobjekter i sonen på kartet (med en kryssmarkør). Et must for 100 % løp!

"Disse robotene ble produsert under maskinenes æra for å finne verdifulle ressurser. Når de aktiveres, stiger de opp i luften og bruker ultralydrefleksjoner til å skanne området. De innsamlede dataene sendes til et tilkoblet kart som viser hvor mineralforekomster og verdifulle gjenstander befinner seg. De fleste enhetene ble etterlatt utendørs og forfalt over tid, så mange har sluttet å fungere for lenge siden."

Den hjelpsomme lille roboten din venter på Forfedrestien, den sentrale stien som ender ved blindveien som fører til Trekapellet. Treff den med et tordenskudd, og den er din!

Psykisk kraftbombe-utvidelse 1

Det finnes bare én kraftbombeutvidelse i Fury Green. For å få tak i den må du gå tilbake til Den stille rydningen (der hele reisen din gjennom Viewros begynte) og skanne den sprukne statuen. Du undersøkte den sannsynligvis i løpet av den første timen, men nå kan du endelig bruke en psykisk kraftbombe for å få tilgang til samleobjektet den inneholder.

"En gammel lamornisk skulptur hugget ut av én enkelt stein. Sprekker på overflaten tyder på at den har vært utsatt for et kraftig slag. Gjenstand oppdaget inni."