Metroid Prime 4: Beyond Guide - Hvordan få Ladet og Super Ice Shot

Alle som er kjent med Metroid Prime -spillene, vet at en del av prosessen går ut på å finne oppgraderinger og forbedringer som gjør Samus Aran i stand til å gjøre nye ting. Vi snakker tross alt om et METROIDvania... Men i dette siste kapittelet er det, i tillegg til de ulike inventarforbedringene, noen viktige våpenforbedringer som du kan gå glipp av ved å ikke fullføre de kortere sidefangehullene som tilbys.

Så, med dette som tilfelle, la oss hjelpe deg på veien, med formålet med denne guiden er å finne Charged og Super Ice Shot. Du finner vår Fire Shot-guide her.

I Metroid Prime 4: Beyond har Samus fire alternative våpenalternativer du kan bytte mellom, der missiler er ett (oppgraderingene for dette er knyttet til hovedhistorien) og de tre andre er elementærskuddene til Fire, Ice og Thunder. Alle tre kan forbedres ved å fullføre de seks sidefangehullene i ørkenområdet på Sol Valley, og for Ice, her er hva du må gjøre.

Hvor og hvordan du får oppgraderingen Charged Ice Shot

Dette er sannsynligvis et av de første minifangehullene du kommer over i det åpne området på Sol Valley, men også et av de siste du får tilgang til. Det store forbeholdet her er at veien er blokkert med en elementlås med Thunder-tema, noe som betyr at hvis du ikke har Thunder Shot ennå, kan du ikke gå videre. Hvis du har det, er en tur til Floating Path Shrine verdt et besøk, og dette er fangehullet som ligger nederst til venstre i ørkenen, ikke at du vet navnet før du har fullført det.

Uansett, forutsatt at du har Thunder Shot, sprenger du opp låsen og bruker deretter dine overnaturlige krefter til å senke "nøkkelen" ned i basen, alt mens du står på heisen der nøkkelen sitter. Dette vil senke heisen, og moroa kan begynne.

Når du er inne, finner du straks en dør som du kan åpne med dine overnaturlige krefter. Gjør du det, kommer du til et mye større rom med to pidestaller foran deg, der det er lagret overnaturlige motes. Du kan bruke disse motene til å aktivere plattformene foran deg for å overvinne gapet, ved å stikke en i den nærmeste låsen, en annen i det andre settet, og deretter ta den første moten og sette den inn i det tredje settet, slik at du i bunn og grunn shimmler videre.

Men ikke gå for fort frem! Før du gjør noe som helst, må du ta en mote og slippe deg ned i vannet under og gå under døren du vil nå for å få tilgang til oppgraderingen din. Grunnen til det er at det er en spalte på søylen som, når den aktiveres, vil åpne en liten Morph Ball hule med en Elemental Shot Expansion oppgradering i.

Hent motet ditt, og skimre langs plattformene som du pleier, helt til du kommer til en dør som må låses opp ved hjelp av et mot og deretter de overnaturlige kreftene dine. Bak den er oppgraderingen, og det er ingen triks i det hele tatt, bare hent den, så er du ferdig her.

Hvor og hvordan du får tak i Super Ice Shot-oppgraderingen

Neste gang er et fangehull du kan få tilgang til med en gang, selv om du trenger Ice Shot for å fullføre det. Vi snakker om Source of Spring Shrine, som ligger helt til høyre på Sol Valley, nær inngangen til Flare Pool.

Det er enkelt å komme seg inn i fangehullet, da du bare trenger å bruke overnaturlige krefter. Det er ingen elementærlås som blokkerer denne gangen, så ingen ekstra triks eller forbehold. Senk nøkkelen ned i heisen og gå videre.

Du kommer da til en sisterne med tre rennende vannkanaler. Før du gjør noe som helst her, må du knuse alle de grønne krystallkassene i rommet, spesielt de på venstre side av rommet, for å finne en tunnel du kan bevege deg nedover i Morph Ball form for å komme til en Missile Expansion oppgradering.

Gå tilbake til hovedområdet og gjør klar Ice Shot, for nå gjelder det bare å fryse vannkanalene til venstre og høyre for å lede vannstrømmen inn i den midterste og bruke vannkraften til å senke sokkelen og rydde veien. Vær rask med skuddene dine, for isen vil smelte. Når du har gjort det, bruker du overnaturlige krefter til å åpne døren, og så får du se belønningen din.

Igjen, det er ingen triks som gjelder nå. Bare gå opp og hent belønningen din.