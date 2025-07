Metroid Prime 4: Beyond har fått aldersgrense i Korea

HQ

Det har gått flere rykter om at Nintendo har en Direct -stream på gang, og at den vil bli sendt i juli. Men juli er nesten over, så vi har bokstavelig talt bare én uke igjen til dette kan skje.

Men vil det skje? Nå er det to tegn til på dette, da VGC rapporterer at deres kilder også sier at en Nintendo Direct kommer i juli. Og som om ikke det var nok, er det verdt å merke seg at Metroid Prime 4: Beyond nettopp har fått aldersgrense (fra 12 år og oppover) i Sør-Korea.

Aldersmerking gjøres vanligvis i forkant av utgivelser, noe som kan tyde på at spillet ikke er altfor langt unna. Vi har imidlertid ikke engang en utgivelsesdato, så det ville være fornuftig at det ble kunngjort snart. Og en Nintendo Direct denne uken ville være en utmerket mulighet til å gjøre det.

Fortsatt bare spekulasjoner, men hold fingrene krysset for at Nintendo har noe å kunngjøre neste uke.