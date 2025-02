Metroid Prime 4: Beyond og Pokemon Legends: Z-A har premiere i år

HQ

Den ennå ikke navngitte Mario Kart-tittelen vi så da Switch 2 ble kunngjort i forrige måned, er fortsatt det eneste førstepartsspillet vi vet kommer til Switch 2. Det vil åpenbart ikke være den eneste nye moroa vi har å se frem til for konsollen i sitt første år på markedet, og nå har vi fått vite om ytterligere to titler vi kan se frem til i år.

Selv om formatene ikke er bekreftet, avslører Nintendo i sin siste kvartalsrapport at både Metroid Prime 4: Beyond og Pokemon Legends: Z-A har premiere i 2025. Det virker veldig, veldig vanskelig å forestille seg at Nintendo holder disse to eventyrene eksklusive for det utgående formatet (selv om de potensielt kan bli utgitt for begge), og dermed etterlater det nye - som har et desperat behov for spill slik at fansen vil kjøpe det.

Dermed virker det veldig sannsynlig at vi nå har bekreftet to spill vi kan se frem til å spille på Switch 2-enhetene våre i ganske nær fremtid.