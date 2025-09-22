Metroid Prime 4 er estimert til å ha kostet 100 millioner dollar å utvikle

HQ

Åtte år har gått siden Metroid Prime 4 først ble annonsert, så det faktum at spillet nå endelig har en fast lanseringsdato - 4. desember - føles nesten uvirkelig. Men det reiser også det åpenbare spørsmålet: Hvor mye har utviklingen av denne problemfylte tittelen egentlig kostet? Ifølge ryktene snakker vi ikke småpenger - nærmere 100 millioner dollar. Dette tallet kommer fra kilder kontaktet av YouTuber Kiwi Talkz, som også hevder at Nintendo må selge nesten fem millioner eksemplarer av spillet bare for å gå i null. Det er en heftig investering.

For Nintendo er budskapet klart: Metroid Prime 4 må selge utrolig bra. Historisk sett har Metroid-serien aldri vært noen stor kommersiell suksess, med rundt tre millioner solgte eksemplarer av Metroid Dread og i underkant av en million for Prime Remastered. Så selv om fem millioner enheter absolutt er mulig, kommer det til å bli en utfordring.

Hva tror du - suksess eller økonomisk flopp?