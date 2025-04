Metroid Prime 4, The Legend of Zelda, Mario Party, Pokémon og Kirby får oppdaterte Switch 2-versjoner

HQ

Ettersom 2025 er lanseringsåret for Nintendo Switch 2, forventer vi en viss crossover mellom titler på både Nintendo Switch og etterfølgeren, som Pokémon Legends: Z-A og Metroid Prime 4: Beyond.

På Nintendo Switch 2 Direct i dag fikk vi høre om noen spill som blir brakt opp til den nye konsollens kraftnivå, inkludert Kirby and the Forgotten Land og Mario Party Jamboree, som begge vil få ekstra gameplay med sine Nintendo Switch 2-versjoner.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom og forgjengeren Breath of the Wild ser også bedre ut på Switch 2, og når de slipper Metroid Prime 4: Beyond, samt Pokémon Legends: Z-A vil også ha ytelsesøkninger.

Ettersom du kan overføre dine digitale spill til Nintendo Switch 2, vil du kunne laste ned og kjøpe disse oppgraderte spillene der det er aktuelt, eller du kan kjøpe de nye versjonene digitalt eller fysisk hvis du ikke allerede har dem.