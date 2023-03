Metroid Prime Remastered slo nesten Hogwarts Legacy som Storbritannias bestselgende fysiske spill i forrige uke

HQ

Mange vil hevde at den største nye spillutgivelsen i forrige uke var Team Ninja's Wo Long: Fallen Dynasty, men de salgstallene til de fysiske spillutgivelser i Storbritannia sier noe annet.

Fordi det er vist at (ikke overraskende) Hogwarts Legacy fortsatt er ukens bestselgende fysiske spill, ettersom Avalanche-tittelen har beholdt plassen den har hatt helt siden spillet ble utgitt for nesten en måned siden. Men det var bare så vidt, for etter den digitale utgivelsen for et par uker siden, har Metroid Prime Remastered stormet inn på scenen som en fysisk tittel, som nesten slo Hogwarts Legacy.

Gamesindustry.biz rapporterer at Metroid tapte for Hogwarts med rundt 1,000 enheter totalt, noe som betyr at det var veldig, veldig nær å ta førsteplassen på lista. Denne suksessen har også gjort det til den fjerde største fysiske Metroid-lanseringen gjennom tidene, med salg bare ned 45% sammenliknet med hva originalen oppnådde i 2002, til tross for at det er langt mer vanlig å kjøpe spill digitalt i dag.

Når det gjelder det nye Wo Long: Fallen Dynasty, klarte spillet å komme på åttendeplass på tabellen, med 96% av det fysiske salget på PlayStation - sannsynligvis på grunn av at spillet debuterte på Game Pass og dermed påvirket de fysiske salgene på Xbox.

Ukens andre nye lansering, Scars Above, kom på 22. plass.

Etter Hogwarts og Metroid besto topp ti av (i synkende rekkefølge) FIFA 23, God of War: Ragnarök, Mario Kart 8 Deluxe, Kirby's Return to Dream Land Deluxe, Call of Duty: Modern Warfare II, Wo Long: Fallen Dynasty, Minecraft på Switch og Grand Theft Auto V.