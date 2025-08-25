Metroidvania Aeterna Lucis utsetter utgivelsen til 2026 som Hollow Knight: Silksong dato annonsert

HQ

Vi har brukt mye tid på å gjette hvordan studioene ville reagere på kunngjøringen av Grand Theft Auto VIs utgivelsesdato, men de siste dagene ser det ut til at det også har blitt generert en bobleeffekt i september 2025-kalenderen på grunn av kunngjøringen av Hollow Knigth: Silksongs utgivelsesdato for 4. september.

Team Cherrys metroidvania har blitt neste måneds store spill, og vi er bare litt over en uke unna å glemme et av de lengst løpende memene i spillhistorien.

Men selvfølgelig har kunngjøringen av lanseringen av en slik tittel om to uker opprørt andre studioer, som ser at deres forestående tittel raskt kan falle i glemmeboken og konkurrere mot Hornet. Dette er tilfellet med det spanske studioet Aeternum og tittelen Aeterna Lucis, som også var planlagt til september, og som nå vil bli utgitt i 2026.

I et brev adressert til sine følgere på sosiale medier, erkjenner studioet at spillet deres (en annen metroidvania, sterkt påvirket av Hollow Knight) ikke ville ha en sjanse mot Team Cherrys oppfølger. Men langt fra å være oppriktig såret, berømmer skaperne av Aeterna Noctis Team Cherrys arbeid og fremveksten av metroidvania-sjangeren. Du finner hele uttalelsen nedenfor.

"Kjære samfunn,

Som dere vet har vi jobbet i mer enn fire år på Aeterna Lucis, vårt mest ambisiøse prosjekt til dags dato. En tittel som betyr mye for oss og representerer den største innsatsen til hele Aeternum Game Studios-teamet.

Vår opprinnelige intensjon var å lansere det i september i år, men etter nyheten om Silksongs utgivelse er vi fullt klar over at spillet vårt ikke ville få den synligheten det fortjener. Å konkurrere med et fenomen av en slik størrelse ville ikke bare være urettferdig mot teamets innsats, men også mot deg, samfunnet, som forventer å oppleve det under best mulige forhold.

I tillegg har vi ennå ikke alle de nødvendige utviklingspakkene for å sikre en lansering på alle neste generasjons plattformer på like vilkår. For å være åpne, mener vi at det er i alles interesse å ta et skritt tilbake og tilby Aeterna Lucis i det mest passende vinduet.

Derfor har vi tatt den vanskelige, men nødvendige beslutningen om å utsette lanseringen til 2026.

Spillet er allerede ferdig, og vi vil bruke denne ekstra tiden til å fortsette å finpusse det, finjustere hver eneste detalj og sørge for at det blir den perfekte opplevelsen som fellesskapet vårt fortjener.

Vi vet at denne endringen forstyrrer mange av strategiene våre, men vi er sikre på at vi kan overvinne denne store utfordringen med din støtte.

Vi vil også takke Team Cherry. Vi trenger ikke å ønske dem lykke til, for vi vet at Silksong kommer til å bli en suksess og et mesterverk. I stedet for å føle rivalisering, føler vi takknemlighet: Takket være dem er metroidvania-sjangeren mer levende enn noensinne, og de var faktisk en av de store inspirasjonskildene som fikk oss til å skape evige Noctis og hele sagaen som er på vei.

Takk for at dere har fulgt oss på denne reisen. 2026 blir et spesielt år, og vi ser frem til å leve det sammen med dere.

Med all vår kjærlighet,

Aeternum Game Studios-teamet"

Heldigvis betyr dette også at studioet kan benytte anledningen til å gi oss en enda mer polert tittel ved utgivelsen neste år.

Aeterna Lucis Det var ikke bare Panik Arcade som ble rammet. Et annet indie-studio, Panik Arcade, har kunngjort i en mye mer avslappet tone at spilleautomaten Clover Pit har blitt forsinket "På grunn av Silksong, selvfølgelig (lmao)".

Hva synes du om Hollow Knight: Silksong jordskjelvet?