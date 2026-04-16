Metroidvaniaet Akatori lanseres på PC og konsoller i mai

Raden av fremvisninger og sendinger av videospill fortsetter i 2026. Allerede i dag har vi sett en Xbox-utstyrt Metro 2039-showcase, bare for at den skal følges av Galaxies Spring Showcase, en sending som er mer ment å være innrammet rundt kommende AA- og indie-prosjekter.

For dette formål, som en del av utstillingsvinduet, dukket utvikleren Contrast Games opp for å presentere et glimt av sin Metroidvania-tittel kjent som Akatori. Opptredenen inkluderte ikke bare en ny trailer, men også bekreftelsen av spillets lanseringsdato, som er satt til 28. mai på PC, PlayStation, Xbox og Nintendo Switch.

Når det gjelder hva Akatori tilbyr, blir vi fortalt at spillerne tar rollen som Mako, mens de kjemper for å forhindre at Amber Storm skaper ytterligere kaos når den sprer seg over riker og epoker og forgifter alt levende den berører.

