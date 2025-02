Mette Frederiksen åpner opp om telefonsamtalen med Trump, Grønland og NATOs fremtid

HQ

Det diplomatiske forholdet mellom Danmark og USA har vært alt annet enn problemfritt de siste årene, noe som i stor grad skyldes president Donald Trumps vedvarende og kontroversielle holdning til Grønland.

I 2019 foreslo Trump på kontroversielt vis å kjøpe den arktiske øya, noe som utløste raseri i København og skarp kritikk fra danske ledere, inkludert Frederiksens bestemte avvisning og en offentlig diplomatisk motreaksjon.

I januar 2025 tok samtalen en enda mer krigersk vending, da Trump trappet opp retorikken og skapte ytterligere spenninger. Dette fikk Frederiksen til å ta opp disse økende utfordringene i et intervju nylig.

I et eksklusivt intervju med Time Magazine reflekterte Danmarks statsminister Mette Frederiksen over en nylig telefonsamtale med president Donald Trump om Grønland og global sikkerhet.

Samtalen, som fant sted 20. januar, dreide seg om NATOs rolle i å håndtere de økende sikkerhetsproblemene i både Europa og Arktis, med særlig fokus på geopolitiske spenninger og regional stabilitet.

Mens Trump fortsatte å presse på for å få kontroll over Grønland, gjorde Frederiksen det klart at øya, som er en del av kongeriket Danmark, ikke er til salgs, og understreket at sikkerheten i den arktiske regionen er en kollektiv europeisk og NATO-prioritet.

Hun diskuterte også det økende presset fra Russland, og fremhevet landets stadig tettere allianse med Iran og Nord-Korea, og advarte om at Europa snarest må styrke sine forsvars- og sikkerhetsstrategier for effektivt å motvirke disse nye truslene.

Med økende spenninger på begge sider av Atlanterhavet var Frederiksens budskap til USA klart: Europa og USA må holde sammen, ettersom truslene fra Russland, Kina og andre er for store til at de kan stå hver for seg.