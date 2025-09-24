Mette Frederiksen gir en personlig unnskyldning til grønlandske kvinner for tidligere tiders prevensjonspraksis

HQ

Tusenvis av kvinner og jenter helt ned i 12-årsalderen fikk uvitende satt inn spiral uten deres samtykke mellom 1966 og 1991, året da Grønland fikk myndighet over sitt eget helsevesen. I dag ba Danmarks statsminister personlig om unnskyldning til de grønlandske kvinnene som var berørt av dette flere tiår gamle programmet for ufrivillig prevensjon, og erkjente de dype sårene det hadde forårsaket. Initiativet, som var rettet mot jenter og kvinner uten deres samtykke, har etterlatt varige fysiske og emosjonelle arr og et anstrengt forhold til Grønland. I sin tale i Nuuk understreket Frederiksen at det er viktig å konfrontere de mørkeste kapitlene i historien for å bygge et mer rettferdig og likestilt forhold, og Grønlands ledelse ønsket gesten velkommen, samtidig som de understreket at det gjenstår mye arbeid for å rette opp fortidens skader, og overlevende beskrev unnskyldningen som et viktig skritt i retning av å anerkjenne deres lidelser og skape gjensidig tillit. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer om dette via følgende lenke. Go!