Mette Frederiksen "kan ikke utelukke" russisk innblanding i droneobservasjonene som stengte flyplassene i København og Oslo

I går kveld fikk vi nyheten om at Københavns lufthavn ble stengt etter at "store droner fløy i området". Nå har Danmarks statsminister advart om at hun "ikke kan utelukke" russisk innblanding. "Jeg kan ikke utelukke at det er Russland. Vi har sett droner over Polen som ikke burde ha vært der. Vi har sett aktivitet i Romania. Vi har sett krenkelser av estisk luftrom. Vi har sett hackerangrep på europeiske flyplasser i helgen. Nå har det vært droner i Danmark, og det ser ut til at det har vært droner i Oslo og Norge også. Derfor kan jeg bare si at dette etter min mening er et alvorlig angrep på kritisk dansk infrastruktur." I en kommentar gjengitt av DR la hun deretter til at hensikten kan ha vært "å forstyrre og skape uro, bekymring; se hvor langt man kan gå og teste grensene." Hva tenker du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go!