Mette Frederiksen: Ukraina produserer våpen raskere og billigere enn noe annet land i Europa

HQ

Ukraina produserer våpen i et tempo og med en kostnadseffektivitet som ikke finnes noe annet sted i Europa, ifølge Danmarks statsminister Mette Frederiksen, som uttrykte bekymring på sikkerhetskonferansen i München (via Business Insider). Hun advarte mer spesifikt om at hvis et land som er aktivt engasjert i krig, kan produsere mer enn resten av Europa, er det et stort problem for forsvarsindustrien i regionen.

Til tross for betydelige økninger i forsvarsbudsjettene i Europa, er byråkratiske hindringer og treg produksjon fortsatt et hinder. Frederiksen oppfordret de europeiske landene til å handle raskere, redusere byråkratiet og samarbeide med USA for å sikre langsiktig sikkerhet.

Ukrainas innenlandske våpenproduksjon har økt kraftig siden Russlands fullskalainvasjon i 2022, med rekordmange droner, artillerigranater og annet militært utstyr som ruller ut av produksjonslinjene. I mellomtiden diskuterer europeiske myndigheter om deres nåværende forsvarsstrategier er tilstrekkelige i møte med de økende truslene. Foreløpig gjenstår det å se om Europa kan øke forsvarsproduksjonen for å møte dagens krav.