Mewgenics bekrefter utgivelsesdatoen for PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 2 i september

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Mewgenics, det nyeste spillet fra Edmund McMillen – skaperen av «The Binding of Isaac» – sammen med Tyler Glaiel, har vært et av de mest populære spillene i 2026 siden det ble lansert på Steam i februar. Konsollspillere vil snart få muligheten til å oppleve dette fantastiske spillet, da utgivelsesdatoen for konsollversjonen av Mewgenics ble kunngjort under Gamescom Opening Night Live.

Mewgenics slippes på PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 2 den 8. september, til en pris på 39,99 dollar. Kunngjøringen kom etter en fantastisk live-musikkopptreden av Matthias Bossi, Carla Kihlsteadt og Geoff Pearlman fra rockebandet Ridiculon, som fremførte sangen «Guillotina».

Hvis du ikke har prøvd det allerede, er konsollutgaven av « Mewgenics en flott anledning til å spille dette taktiske roguelike-spillet, der du avler mutante katter og sender dem ut i kamp. Spillet byr på over 200 timer med spillopplevelse hvis du vil oppleve alt (over 200 fiender, 900 gjenstander...). Husk at « Mewgenics ble lansert 8. september på PS5, Xbox Series og Switch 2.