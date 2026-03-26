Mewgenics er allerede spillbart på Nintendo Switch 2

HQ

Da Mewgenics debuterte på PC tidligere i år og ble en enorm suksess, tok det ikke lang tid før utviklerne Edmund McMillen og Tyler Glaiel bekreftet en rekke fremtidsplaner, inkludert eventuell DLC og også konsollporteringer. Siden dette er indie er et kjærlighetsarbeid fra et veldig lite utviklingsmannskap, var det eneste skaperne bekreftet at noen av planene deres ville ta god tid før de ble en realitet, og det er derfor vi ikke har holdt pusten på noen av disse planene.

Men kanskje konsollportene, eller i det minste Nintendo Switch 2-utgaven, er nærmere enn forventet. I et innlegg på sosiale medier har McMillen vist Mewgenics som kjører på Nintendo Switch 2, og selv om det ikke er direkte fanget gameplay (heller over skulderen opptak), ser det ut til å fungere ganske bra, noe som tyder på at en debut kan være mye nærmere enn først antatt.

Ingen fast dato er gitt ennå, men spillingen ser ut til å vise at mye av det harde arbeidet er gjort, i det minste for kampspill, ettersom brukergrensesnittet ser ut til å ha blitt skalert allerede, kontrollene utelukkende tilpasset for kontrollerhandling, og ytelsen er også opp til snuff.

Så kanskje det ikke tar altfor lang tid før vi kan ta Mewgenics med på farten på Nintendos etterfølger-system.