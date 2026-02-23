Mewgenics første DLC vil være "liten" og kan komme innen "slutten av neste år"

HQ

Mewgenics Mewgenics har nettopp blitt lansert og høster fortsatt fordelene av en astronomisk ankomst som har gjort at det raskt har solgt over én million enheter, tjent inn produksjonsbudsjettet og i det minste utkonkurrert roguelike-konkurrenter på Steam.

Med en slik mottakelse har fansen naturligvis vært ivrige etter å få vite hva som skjer videre med spillet, og om vi kan forvente ytterligere støtte til prosjektet. Utviklingsteamet Tyler Glaiel og Edmund McMillen har tidligere lovet at DLC vil debutere og at konsollversjoner også er på vei, men siden det er et så lite indie-crew, forklarer de også at disse tingene kan ta mye tid.

For dette formål snakket Glaiel nylig om hvor "spent" han var om å diskutere ideer til den første DLC for spillet, før han deretter utstedte et oppfølgingsinnlegg på X som uttrykte at "DLC 1" som han refererte til det, vil være "liten" og kunne lanseres så snart (eller så langt, avhengig av synet ditt) som "slutten av neste år kanskje". Selv med det lange tidsvinduet, legger Glaiel til "men hvem vet".

Årsaken til dette er at den nærmeste fremtiden, før arbeidet med en DLC i det hele tatt kan begynne, vil være dedikert til feilretting og støtte for basisspillet, alt mens utviklerne tar seg av personlige oppgaver, for eksempel husjakt og "regnskapstull". Men arbeidet har i det minste begynt i planleggingsmessig forstand, så det er i det minste noe å håpe på.

Gleder du deg til mer Mewgenics?