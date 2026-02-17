Mewgenics fortsetter sin kometkarriere, og går forbi Hades II på Steam

HQ

MewgenicsHolloway, det etterlengtede neste spillet fra skaperen av Binding of Isaac, har dominert Steam siden utgivelsen for en uke siden i dag. Spillet kom ut omtrent som Hollow Knight: Silksong på en måte. Veldig lite fanfare i forkant av lanseringen, men når det først var ute, strømmet folk til i hopetall.

Etter å allerede ha gjort budsjettet tilbake og skiftet hundretusener av eksemplarer på mindre enn to dager, har Mewgenics nå noe annet å feire, ettersom spillet nå har gått forbi Hades II i antall samtidige spillere på Steam.

Det er litt av en prestasjon, for avhengig av hvem du spør, er Hades II det mest spilte roguelike-spillet gjennom tidene. Vi sier at det kommer an på, for rett under innlegget som fremhever Mewgenics' prestasjon, nevnes Megabonk, som har et litt høyere antall spillere. Megabonk regnes ikke som et rogulike på samme måte som Mewgenics som noen, men for andre gir dette likevel Edmund McMillens hit en grunn til å øke spillerbasen sin enda mer.