Mewgenics har klart å selge 500 000 enheter på 36 timer

Det har vært noen dager med berg- og dalbane for utviklerne Tyler Glaiel og Edmund McMillen, da først anmelderembargoen for Mewgenics ble opphevet og avslørte at kritikerne hadde hatt det kjempegøy med spillet, deretter skjedde lanseringen, og i løpet av få timer var hele utviklingsbudsjettet for tittelen tjent inn igjen, og nå har indieprosjektet nådd en svært beundringsverdig salgsmilepæl.

På så lite som 36 timer har Glaiel bekreftet at Mewgenics har solgt en halv million eksemplarer. Jepp, 500 000 enheter på en og en halv dag. Spillet selges for øyeblikket med en lanseringsrabatt som gjør at det verdsettes til £ 22.49, så med litt rask matematikk kan vi fastslå at så langt har Mewgenics tjent utviklerduoen så mye som £ 11,245,000. Ikke så verst i det hele tatt.

Har du spilt Mewgenics ennå? Hvis ikke, ikke gå glipp av vår dedikerte anmeldelse av spillet.