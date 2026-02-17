Mewgenics har solgt mer enn 1 million eksemplarer

HQ

Edmund McMillen og Tyler Glaiel hadde knapt rukket å lansere Mewgenics før spillet solgte så godt at det tjente inn utviklingsbudsjettet. Dagen etter fikk vi vite at spillet hadde solgt 500 000 enheter på 36 timer, og det stoppet ikke der.

Svært positive anmeldelser og jungeltelegrafen har ført til at Glaiel nå kan avsløre at Mewgenics har solgt mer enn 1 million (eller mewllion for å være nøyaktig) eksemplarer denne første uken siden lanseringen.

Han kommer også med noen bittesmå skuffende nyheter, ettersom den første oppdateringen har blitt forsinket til slutten av denne uken fordi han har blitt forkjølet. Man må bare like slike detaljer om et veldig lite prosjekt.