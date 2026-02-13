Mewgenics kan få DLC, men utviklerne har ikke begynt på noe ennå

HQ

Med tanke på den enorme suksessen til Mewgenics så langt, med spillet som tjente inn produksjonsbudsjettet på noen få timer og solgte en halv million eksemplarer på 36 timer, lurer du kanskje på om utviklingsduoen Tyler Glaiel og The Binding of Isaac-skaperen Edmund McMillen vil komme med DLC til tittelen? Kanskje, er den beste måten å svare på det på.

I en Reddit-trussel har McMillen svart på et fan-spørsmål om Mewgenics vil få noen DLC. Utvikleren forklarer at ingenting er i aktiv produksjon for øyeblikket, og at selv om det veldig mye kan bli en realitet, vil det sannsynligvis ikke være noen måneder før arbeidet til og med begynner på en DLC, med tidslinjen da rundt et helt år fra å bryte bakken og lansere.

McMillen forklarer: "jeg antar at vi vil begynne på DLC om noen måneder etter å ha sett hva folk liker og vil se mer av. vi har en grov idé om noe lite, som noen flere klasser og flere områder osv. men vi vil ikke begynne på det før vi forstår fullt ut hva folk virkelig liker med spillet.

"jeg antar at det vil ta et år fra vi begynner å gi ut en dlc... kanskje?"

Så det er positivt at Mewgenics kan få mye innhold i fremtiden, men det er ikke verdt å holde pusten på at det kommer, da det kan være en stund unna fremdeles. Har du spilt Mewgenics og vil du ha en DLC for spillet? Hvis du ikke har spilt spillet ennå, ikke gå glipp av vår dedikerte anmeldelse.