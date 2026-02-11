Mewgenics tjente inn utviklingsbudsjettet på tre timer

HQ

Med tanke på den enorme suksessen som The Binding of Isaac oppnådde, var det alltid håp om at utviklerne Tyler Glaiel og TBoI-skaperen Edmund McMillen også ville finne suksess med det nylig lanserte Mewgenics. Så langt ser det ut til å ha skjedd.

Glaiel har nemlig gått ut på X og avslørt at spillet klarte å selge så mange eksemplarer at det tjente inn hele utviklingsbudsjettet på bare tre timer etter at det ble lansert. Dette betyr effektivt at i timene som har fulgt, og i overskuelig fremtid, vil Mewgenics i hovedsak trykke penger for det lille indieproduksjonsteamet.

Den kommersielle suksessen er bare én del av Mewgenics' suksess, for spillet har også vist seg å være en stor hit blant både fans og kritikere, og Steam viser at tittelen så langt har fått en overveldende positiv vurdering. Det store spørsmålet vi alle ønsker svar på nå, er hvor mange eksemplarer av Mewgenics som allerede har blitt solgt?